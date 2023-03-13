Финансовая система США зашаталась: Байден выступил с экстренным обращением

После речи президент молча ушел, отказавшись от комментариев

Американский лидер Джо Байден обратился к нации в срочном порядке из-за обвала венчурного сектора. В ходе пятиминутного выступления президент уточнил, что банковская система Соединенных Штатов продолжает работать, депозиты налогоплательщиков остаются в сохранности.

Байден также пообещал, что турбулентность финансового рынка не затронет население. Руководство банков-банкротов будет уволено, Вашингтон распорядится о привлечении виновных к ответственности.

Однако Байден полностью проигнорировал последовавшие после его выступления вопросы от медиа. После того, как журналисты спросили его о возможности остановить цепную реакцию на бирже из-за банкротства Silicon Valley Bank, президент, храня молчание, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь.

10 марта регулятор в Калифорнии принял решение о закрытии Silicon Valley Bank, существовавшего практически четыре десятка лет. Банкротство связывают с повышением ключевой ставки Федерального резервного фонда, что привело к "обнулению" активов. В аналитических кругах считают, что обвал венчурного фонда Америки спровоцирует крах всей банковской системы по принципу домино, как это произошло в 2008 году. Позднее был закрыт Signature Bank, а также банк Silvergate.

Банковский сектор США 13 марта переживает сильнейший обвал: падение акций составило 13 процентов. Western Alliance Bancorp обвалился на 78%, достигнув самой низкой цены акций за одиннадцать лет, First Republic Bank – на 67 процентов, что стало самым низким показателем с 2011 года.