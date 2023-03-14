Американский лидер оказался в сложной ситуации

Положение дел в финансовом секторе Соединенных Штатов Америки оставляет желать лучшего. Недавно информационное пространство разорвали новости о крахе крупнейшего банка Silicon Valley. Эксперты весьма красочно описали охватившие Белый дом панические настроения.



Сообщается, что после краха крупной кредитной организации банковский сектор пришел в ужас. Нервная обстановка в этой сфере может привести к дестабилизации финансовой отрасли всей страны. По мнению профильных американских экспертов, именно такое развитие событий является главным страхом главнокомандующего США Джо Байдена.



Сейчас все силы вашингтонской администрации брошены на то, чтобы государство не скатилось в рецессию, о которой говорят многие специалисты. На фоне резкого повышения инфляционных показателей и серьезных проблем на рынке труда перспективы для США складываются весьма не радужные. Весь Белый дом стоит на ушах и старается как-то выправить положение дел.

