Страны зря ввязалась в антироссийскую возню

Западные государства пытались убедить общественность, что санкционная дубина сумеет дестабилизировать ситуацию в России и приведет к резкому обнищанию нашей страны с дефицитом товаров и депрессией экономики. Однако реальность оказалась ровно противоположной. На это обратил внимание глава России Владимир Путин.



Российский главнокомандующий отметил, что все потуги коллективного Запада обрушить российскую экономику оказались тщетными, передает телеканал RT. А вот европейцам приходится очень туго.



Путин отметил, что сейчас жителям Европы вместо салата и томатов предлагают питаться простой репой. И этот продукт тоже хорош, однако и за ним придется ехать в Россию, передает слова Владимира Владимировича интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"За репой придется к нам ехать", – с легкой иронией отметил глава России.

Президент России обратил внимание, что многие европейские страны столкнулись с плохими урожаями, что вынудит их в конце концов обратиться к нашему государству, передает телеканал "360".

