ЦБ решил сохранить ключевую ставку

Цены растут не стремительно, пояснил регулятор

Центробанк России принял решение о сохранении текущего уровня ключевой ставки на уровне в 7,5 % годовых. Регулятор пояснил, что в условиях умеренного темпа "прироста цен" в ужесточении монетарной политики нет необходимости.

"Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности", – приводит телеканал МИР24 заявление ЦБ.

По прогнозу Центрального банка, в 2023 году инфляция в РФ составит от 5 до 7 процентов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Истерика у Зеленского: зачем армия Украины напала на Запорожье

ВСУ попытались атаковать регион

Украинский комбат-жалобщик получил по шапке после интервью американцам

Киеву не нравятся слишком разговорчивые подчиненные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей