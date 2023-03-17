ЦБ решил сохранить ключевую ставку

Цены растут не стремительно, пояснил регулятор

Центробанк России принял решение о сохранении текущего уровня ключевой ставки на уровне в 7,5 % годовых. Регулятор пояснил, что в условиях умеренного темпа "прироста цен" в ужесточении монетарной политики нет необходимости.

"Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности", – приводит телеканал МИР24 заявление ЦБ.

По прогнозу Центрального банка, в 2023 году инфляция в РФ составит от 5 до 7 процентов.