До 100 тыс рублей в месяц: россиянам дали совет по пассивному заработку

Обогатиться смогут те, у кого уже есть солидная сумма на руках

Эксперт по финансам Илья Соловий утверждает, что россияне могут спокойно получать до 100 тыс пассивного дохода ежемесячно, но при одном условии – если им уже удалось скопить достаточное количество денег. Сейчас, исходя из процентной ставки по вкладам в 9-10%, для такого заработка нужно положить в банк, как минимум, 12 млн рублей.

Финансист утверждает, что такой способ обогащения, сидя на диване, не является лучшим вариантом, поскольку проценты по вкладам не перекрывают инфляцию.

"Есть куда более доходные и при этом простые способы получать хороший доход", – уверяет он.

Соловий заявил, что россияне могут зарабатывать на облигациях российских компаний. Вкладываться в зарубежные сейчас не стоит из-за геополитических рисков и экономических сложностей. Доходность по облигациям на данный момент составляет 10-13% в год от вложенной суммы. Однако есть такие отрасли, вкладываться в которые в разы выгоднее.

К примеру, утверждает аналитик, это лизинг, девелопмент, IT, область микрофинансов, агропром и заводы, которые давно находятся на рынке. По ним процент выплат высокий – в районе 18-19%. И для того, чтобы ежемесячно получать 100 тыс рублей, достаточно вложить около 7,5 млн рублей. Эта сумма с расчетом, что от выплат по облигациям нужно выплачивать налог 13%, сообщает телеканал "360".