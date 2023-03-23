Казахстан нанес удар по России

Республика усилила контроль за параллельным импортом

С апреля Казахстан собирается ввести специальную онлайн-систему, которая атоматически станет отслеживать все ввозимые и вывозимые из страны товары. На такую меру решили пойти, чтобы избежать рисков, связанных с санкциями против России.

Один из высокопоставленных чиновников в республике заявил, что так Астана собирается продемонстрировать Западу, что страна соблюдает введенные ограничения. При этом он подчеркнул, что Казахстан вводить собственные санкции против России не собирается, но и ставить собственную экономику под угрозу тоже.

"Мы понимаем все риски, связанные со вторичными санкциями, поэтому внимательно следим за нашей взаимной торговлей со всеми партнерами", – заявил аноним.

В правительстве Казахстана утверждают, что внедрение новой системы поможет отслеживать всю цепочку передвижения подсанкционных товаров в реальном времени.

Американские СМИ утверждают, что в прошлом году республика побила рекорд по поставкам в Россию полупроводников. До этого, в 2021 году, цифры были крайне маленькими. Такой рост произошел несмотря на введение западных санкций в отношении этих категорий товаров.

Между Россией и Казахстаном действуют правила Евразийского экономического союза, который подразумевает, что проходящие через границу между странами товары не подлежат таможенному контролю.