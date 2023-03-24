Европейцам и американцам пора попрощаться со стабильностью

Страны коллективного Запада приложили колоссальные усилия для того, чтобы раскачать лодку мировой стабильности. Однако по цепной реакции всевозможные ограничения и потрясения рынка ударили по самим американцам и европейцам. Вскоре их ждет новое испытание.



С соответствующим заявлением выступил экс-глава российского Минфина Михаил Задорнов. Опытный эксперт подчеркнул, что сейчас грозовая туча нависла над банковским сектором западных стран. Специалист отметил, что даже присоединение кредитной организации Credit Suisse к группе UBS не спасет ситуацию.



Ранее швейцарские власти объявили, что этот банк не способен самостоятельно справиться с кризисом и будет поглощен другим банком.



Задорнов пояснил, что после череды скандалов западные банки перестали пользоваться доверием вкладчиков. В связи с этим начался активный отток депозитов из кредитных организаций. При таком развитии событий банки теряют возможность оставаться на плаву.

"Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию", – образно описал ситуацию опытный российский эксперт.

К слову, ранее стало известно, что из-за западных санкций зарубежные государства заплатили России всего четверть госдолгов, передает интернет-издание URA.RU.

