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Страны коллективного Запада приложили колоссальные усилия для того, чтобы раскачать лодку мировой стабильности. Однако по цепной реакции всевозможные ограничения и потрясения рынка ударили по самим американцам и европейцам. Вскоре их ждет новое испытание.
С соответствующим заявлением выступил экс-глава российского Минфина Михаил Задорнов. Опытный эксперт подчеркнул, что сейчас грозовая туча нависла над банковским сектором западных стран. Специалист отметил, что даже присоединение кредитной организации Credit Suisse к группе UBS не спасет ситуацию.
Ранее швейцарские власти объявили, что этот банк не способен самостоятельно справиться с кризисом и будет поглощен другим банком.
Задорнов пояснил, что после череды скандалов западные банки перестали пользоваться доверием вкладчиков. В связи с этим начался активный отток депозитов из кредитных организаций. При таком развитии событий банки теряют возможность оставаться на плаву.
"Сегодня все "хронические больные" на европейском банковском рынке подвержены риску попасть в реанимацию", – образно описал ситуацию опытный российский эксперт.
К слову, ранее стало известно, что из-за западных санкций зарубежные государства заплатили России всего четверть госдолгов, передает интернет-издание URA.RU.
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