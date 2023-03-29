Россию ждет "газовая катастрофа"

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Министерство энергетики уверено в рисках сокращения газодобычи в России к 2040 году. В 2023-м на крупнейших западносибирских месторождениях (Надым-Пур-Тазовский регион, на который приходится порядка 70 процентов от общего объема) реально извлечь лишь 468 миллиардов кубов. Через семнадцать лет показатель может упасть до 255 кубов, говорится в письме главы энергетического ведомства, направленного в кабмин.
Причина сокращения добычи газа, говорится в материале – истощение месторождений западносибирских залежей.
В 2022 году Россия смогла извлечь порядка 672 миллиардов кубов против 763 за 2021-й. Производство рискует к указанному периоду времени (через 17 лет) упасть еще на 30 процентов, учитывая ежегодное сокращение, пишет URA.ru.
Рынок считает, что необходимо заняться разработкой новых месторождений. В противном случае государство недосчитается порядка 1 триллиона рублей. А для решения проблемы потребуется введения налоговых льгот для добывающих отраслей.
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