Бизнес поддержит эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Бизнес поддержит эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com
Система «Честный знак» внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров

Российские производители безалкогольных напитков поддерживают предложение Минпромторга провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков и готовы в нем участвовать.

Так, в "Очерском заводе напитков" поддерживают инициативу Минпромторга и отмечают присутствие на рынке нелегальных товаров. По словам инженера по системе менеджмента качества предприятия Дениса Лоханина, в последнее время на рынке появилось много фальсификатов, которые производятся из неизвестных ингредиентов, и это негативно сказывается на всей отрасли.

Вторит ему и генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин, обращая внимание на тот факт, что компания уже давно и успешно маркирует воду. "С учетом того, что все технологии многократно отработаны, мы уверены, что эксперимент по маркировке этих товаров пройдет успешно и эта мера очистит рынок от подделок", – говорит Коковин.

Об успешном запуске системы по маркировке воды рассказывает и представитель компании "Корсаковский завод пива и напитков "Северная звезда" Александр Кондрашев. По его словам, именно благодаря эксперименту по маркировке воды компании удалось отладить процессы и войти в обязательную маркировку воды в штатном режиме. Поэтому, подчеркивает Кондрашев, "Северная звезда" обязательно примет участие в эксперименте по сладким напиткам, чтобы все отработать на этапе эксперимента.

Готовы включиться в работу по тестированию маркировки и на лимонадной фабрике "Майкопская". Минеральная вода "Майкопская", питьевая вода "Оштен" уже выпускаются с кодами маркировки "Честный знак".

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года начнется поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий.

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