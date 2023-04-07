Минфин шокировал россиян новостью о бюджете

Казначеи недосчитались триллионов

По предварительной оценке Министерства финансов, государственная казна за первый квартал текущего года недосчиталась практически двух с половиной триллионов рублей – 2,4. В финансовом ведомстве сообщили, что за первые три месяца с 2023 года бюджет государства пополнился на 5,67 триллиона.

Приведенная сумма на 20 процентов ниже показателей за тот же период 2022-го.

По предварительным объемам, расходы страны за первый квартал 2023-го превысили восемь триллионов. Это на целую треть (34%) больше цифры, зафиксированной по оценкам аналогичного прошлогоднего периода.

В целом же, сообщают в ведомстве, цифра находится в границах допустимых расхождений, учитывая динамику поступления доходов, которые не относятся к нефти и газу.