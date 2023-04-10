Находчивость россиян впечатлила западных экономистов

Находчивость россиян впечатлила западных экономистов
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако прогнозы для всех нерадужные

После ухода из России Visa и Master Card россияне проявили творческий подход в поиске альтернативных платежных систем, говорится в воскресном отчете Financial Times. Больше всего западных экспертов впечатлило то, что российское население массово отправилось в соседние республики, чтобы открыть себе счет в зарубежной платежной системе. 

Однако, по их словам, прогнозы для России нерадужные. Якобы без финансовой системы США сейчас сложно обойтись во всем мире. И россияне, которые хотят работать и путешествовать за границей, сталкиваются с большими проблемами. Дополнительно Вашингтон оказывает давление на некоторые  страны, которые принимают российские карты "Мир", угрожая вторичными санкциями.

В то же время эксперты сообщают, что устойчивость платежной системы Москвы является не признаком того, что произойдет сдвиг в сторону неамериканских конкурентов, поскольку затраты, технические препятствия и опасения навлечь на себя гнев американского правительства, переграждает путь. 

Источник: Pymnts.com ✓ Надежный источник
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