Запад нанес удар по российскому экспорту

Однако обходные пути для восполнения упавших объемов остаются

Американский производитель гаджетов Apple решил отказаться от поставок российского вольфрама, тантала и золота из РФ. Samsung же продолжает использовать в своих компонентах российские металлы, при этом придерживаясь запретов на поставки смартфонов в Россию.

Тем не менее, российское сырье поставляется для указанных компаний через Казахстан. Отраслевые эксперты считают, что мировые производители электроники, тем не менее, не собираются отказывать от редких и драгоценных металлов из России, невзирая на запрет – альтернативы у них отсутствуют.

Apple отказалась от использования российского металла, выполняя требование Белого дома. Однако, отмечает "Коммерсант", американская корпорация использует вольфрам, производство которого находится в Московской области – как и Samsung



Тем не менее, поставки российского сырья, необходимого для полупроводников и микросхем, за год рухнули на 70 процентов. РФ поставляла Соединенным Штатам в год около 200 тонн вольфрама. Объемы можно компенсировать поставками в Индию и Китай.