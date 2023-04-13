Запад нанес удар по российскому экспорту

Запад нанес удар по российскому экспорту
Jochen Tack/www.globallookpress.com
Однако обходные пути для восполнения упавших объемов остаются

Американский производитель гаджетов Apple решил отказаться от поставок российского вольфрама, тантала и золота из РФ. Samsung же продолжает использовать в своих компонентах российские металлы, при этом придерживаясь запретов на поставки смартфонов в Россию. 

Тем не менее, российское сырье поставляется для указанных компаний через Казахстан. Отраслевые эксперты считают, что мировые производители электроники, тем не менее, не собираются отказывать от редких и драгоценных металлов из России, невзирая на запрет – альтернативы у них отсутствуют.

Apple отказалась от использования российского металла, выполняя требование Белого дома. Однако, отмечает "Коммерсант", американская корпорация использует вольфрам, производство которого находится в Московской области – как и Samsung

Тем не менее, поставки российского сырья, необходимого для полупроводников и микросхем, за год рухнули на 70 процентов. РФ поставляла Соединенным Штатам в год около 200 тонн вольфрама. Объемы можно компенсировать поставками в Индию и Китай.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лавров вынес предупреждение Казахстану

Никаких движений на Запад

Удар по Кремлю и смерть Путина: раскрыты секретные планы США

Американцы были готовы к резкому обострению конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей