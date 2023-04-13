Запад нанес удар по российскому экспорту

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Американский производитель гаджетов Apple решил отказаться от поставок российского вольфрама, тантала и золота из РФ. Samsung же продолжает использовать в своих компонентах российские металлы, при этом придерживаясь запретов на поставки смартфонов в Россию.
Тем не менее, российское сырье поставляется для указанных компаний через Казахстан. Отраслевые эксперты считают, что мировые производители электроники, тем не менее, не собираются отказывать от редких и драгоценных металлов из России, невзирая на запрет – альтернативы у них отсутствуют.
Apple отказалась от использования российского металла, выполняя требование Белого дома. Однако, отмечает "Коммерсант", американская корпорация использует вольфрам, производство которого находится в Московской области – как и Samsung
Тем не менее, поставки российского сырья, необходимого для полупроводников и микросхем, за год рухнули на 70 процентов. РФ поставляла Соединенным Штатам в год около 200 тонн вольфрама. Объемы можно компенсировать поставками в Индию и Китай.
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