Россияне устроили рекордный кредитный бум

Россияне устроили рекордный кредитный бум
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Петля банковского рынка все уже

Уровень расходов россиян по кредитным картам, просроченная задолженность которых не превышает 90 дней, достиг рекорда – речь идет о пятилетнем максимуме. В феврале пользователи банковских карт начали тратить свыше 30% от доступного максимума, указывает РИА Новости, ссылаясь на отчеты скоринговых организаций.

В среднем доля используемого лимита по итогам указанного месяца составила порядка 35,2 процента – это на 3,3% выше аналогичного показателя за февраль 2022 года.

На кредитном рынке считают, что показатель низко волатильный. Поэтому основных изменений не предвидится – вероятнее, показатель будет в ближайшие несколько месяцев закреплен на уровне в 34-36 процентов.

Среднестатистический лимит по кредитным картам на февраль-2023 в РФ составил 92 тыс. рублей – что также является рекордом, учитывая прошлогодние показатели (они на 8,6 процента ниже).

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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