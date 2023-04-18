Центробанк шокировал россиян новым заявлением

Регулятору пришлось отвечать на неудобный вопрос

Заместитель главы Центробанка России Алексей Заботин заявил, что утверждение о согласованности политики регулятора с "мировой финансовой закулисой", которая якобы отдает приказы, далеко от реальности. Политика регулятора определяется советом директором Центробанка.

Заботин объяснил, что регулятор принимает решения по ключевой ставке на заседаниях – их всего 8 в году.

По мнению представителя ЦБ, подобный миф сложился в 1990-е годы, когда в стране наблюдалась гиперинфляция с огромнейшими дырами в государственном бюджете. Правительство Бориса Ельцина активно заимствовало средства у МВФ (которые нередко мгновенно загадочно "растворялись", не доходя до страны).

Выдача кредитов от Международного валютного фонда, указал Заботин, требовала от российского кабмина определенных действий. Однако в 2002 году все кредиты МВФ были погашены – и Россия стала свободной от обязательств.