Центробанк шокировал россиян новым заявлением

Центробанк шокировал россиян новым заявлением
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Регулятору пришлось отвечать на неудобный вопрос

Заместитель главы Центробанка России Алексей Заботин заявил, что утверждение о согласованности политики регулятора с "мировой финансовой закулисой", которая якобы отдает приказы, далеко от реальности. Политика регулятора определяется советом директором Центробанка.

Заботин объяснил, что регулятор принимает решения по ключевой ставке на заседаниях – их всего 8 в году.

По мнению представителя ЦБ, подобный миф сложился в 1990-е годы, когда в стране наблюдалась гиперинфляция с огромнейшими дырами в государственном бюджете. Правительство Бориса Ельцина активно заимствовало средства у МВФ (которые нередко мгновенно загадочно "растворялись", не доходя до страны).

Выдача кредитов от Международного валютного фонда, указал Заботин, требовала от российского кабмина определенных действий. Однако в 2002 году все кредиты МВФ были погашены – и Россия стала свободной от обязательств.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украинские боевики бросились в наступление под Угледаром - военкоры

Активно работают артиллерия и авиация

Украине грозит новый переворот – Politico

Незалежных поджидает очередное испытание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей