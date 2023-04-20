"Газпром" захотел покрыть убытки в Европе за счет россиян

Компания просит от властей либерализовать цены

Российский "Газпром" пожаловался на падение экспорта из-за газового эмбарго, введенного Европейским союзом. Компания желает увеличить доходы за счет внутреннего российского рынка. Корпорация предложила кабмину либерализовать оптовые цены на топливо для отечественной промышленности в ряде регионов.

Идею высказал заместитель председателя "Газпрома" Виталий Маркелов, заявивший, что монополист должен переориентироваться с экспорта на внутрироссийский рынок. Топ-менеджер предлагает начать эксперименты в нескольких субъектах.

Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что для таких мер необходимо отсутствие дискриминации в доступе к газовой инфраструктуре, а также "создание репрезентативного индикатора" – к примеру, за счет биржевой торговли топливом. Однако объемы, которые реализует "Газпром" на бирже, плачевны.

Фактически, "Газпром", чья доля на газовом рынке внутри страны доходит до 63 процентов, продает топливо в России для потребителей по установленному тарифу – такая ситуация компанию не устраивает. ПАО вместе с тем предлагает ввести "зимнюю премию" за счет сезонного повышения стоимости топлива (диапазон колебаний может составить до 20 процентов от тарифа).