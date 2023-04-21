Казахстан решил обрубить мосты с Россией

Транзит через "северного соседа" стал слишком дорогостоящим

Власти Казахстана резко нарастили экспорт нефти в обход Российской Федерации за первый квартал текущего года. Согласно приведенным данным, основным маршрутом обходных путей является территория Азербайджана.

Из Актау по Каспию поставки на танкерах в столицу Азербайджана выросли за первые три месяца текущего года практически до 163 с половиной тысяч тонн, что в шесть раз превышает аналогичные показатели 2022 года.

Еще один маршрут проходит от Баку через Тбилиси в турецкий порт Джейхан – реализованный объем за указанный период составил 104 тысячи тонн.

Еще в апреле казахстанские власти объявляли о намерениях нарастить объемы нефти в обход РФ через территорию Азербайджана. Глава республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с Ильхамом Алиевым сообщил, что Астана нацелена на долгосрочное и стабильное сотрудничество в Баку.