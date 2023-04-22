Обратился к коллекторам: ЦБ сделал важное заявление по сбору долгов с россиян

Тяжелые времена привели к серьезным просрочкам по платежам

В сложный экономический период многие жители нашей страны бросились в кредитные организации за ссудами. При этом данная сфера требует особого регулирования со стороны государства. Эксперты Центрального банка нашей страны обратились к коллекторам и банкам с особыми рекомендациями.



Такая информация появилась в распоряжении журналистов РБК. Издание ссылается на заявление главы службы по обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова.



По словам высокопоставленного служащего, регулятор хочет навести порядок в данной сфере. Важно, чтобы все представители финансового рынка были в тесном контакте. Коллекторским агентствам и кредитным организациям порекомендовали заключить взаимовыгодные межкредиторские соглашения.



Наличие таких документов поможет сформировать единый подход к сбору долгов с россиян. Отмечается, что многие неплательщики являются клиентами нескольких банков. При этом у коллекторов и кредитных организаций могут быть разные подходы – кто-то из них сразу грозится судом, другие готовы пойти на сделку. На этом фоне кредиторы начинают конкурировать, что негативно сказывается на общей финансовой ситуации.

