Обратился к коллекторам: ЦБ сделал важное заявление по сбору долгов с россиян

Обратился к коллекторам: ЦБ сделал важное заявление по сбору долгов с россиян
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Тяжелые времена привели к серьезным просрочкам по платежам

В сложный экономический период многие жители нашей страны бросились в кредитные организации за ссудами. При этом данная сфера требует особого регулирования со стороны государства. Эксперты Центрального банка нашей страны обратились к коллекторам и банкам с особыми рекомендациями.

Такая информация появилась в распоряжении журналистов РБК. Издание ссылается на заявление главы службы по обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова.

По словам высокопоставленного служащего, регулятор хочет навести порядок в данной сфере. Важно, чтобы все представители финансового рынка были в тесном контакте. Коллекторским агентствам и кредитным организациям порекомендовали заключить взаимовыгодные межкредиторские соглашения.

Наличие таких документов поможет сформировать единый подход к сбору долгов с россиян. Отмечается, что многие неплательщики являются клиентами нескольких банков. При этом у коллекторов и кредитных организаций могут быть разные подходы – кто-то из них сразу грозится судом, другие готовы пойти на сделку. На этом фоне кредиторы начинают конкурировать, что негативно сказывается на общей финансовой ситуации.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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