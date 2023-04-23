Австрийский экономист пожелал россиянам умереть от болезней

Чтобы усилить давление на Москву

Отключение Российской Федерации от международной платежной системы Swift на момент реализации выглядело довольной эффективным средством, с помощью которого можно было бы погубить всю страну. Однако такая "ядерная опция" не сработала, заявил глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер.

По мнению экономиста, коллективному Западу стоило ужесточить санкционные меры против Москвы и усложнить жизнь самим россиянам – вместо этого, сокрушается Фельбермайер, Европа ввела ограниченные санкции. По мнению эксперта, жителей РФ нужно было лишить доступа к товарам первой необходимости – медицинским лекарствам.

"Это бы усилило политическое давление на Кремль. Согласитесь, целесообразнее лишить россиян лекарств, а не шампанского из Франции", – заявил спикер.



