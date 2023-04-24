США промазали после подлого удара по "теневому флоту" России

Вашингтон теряет инструменты международного давления

Индийская танкерная компания Gatik Ship Management лишилась страховки Американского клуба, которая нужна для осуществления международных перевозок. По данным Bloomberg, организация была "теневым флотом" России, который использовался для перевозок российской нефти выше установленного ценового порога G7.

Журналисты утверждают, что пытались найти офис Gatik в Мумбаи, но вместо этого нашли пустое здание с разбросанными вокруг листами, сообщает телеканал "360". Где именно сейчас находится компания неизвестно, поскольку другого адреса у нее нет, как и собственного сайта. Указанные телефонные номера не отвечают.

По данным издания, перевозчик был зарегистрирован летом 2022-го года, после чего стал резко наращивать размеры собственного флота. Сейчас там значится порядка 48 танкеров – каждый из них хотя бы раз работал с российской нефтью или нефтепродуктами. Американский страховщик обеспечивал 34 из них необходимыми документами для осуществления деятельности, остальным страховку предоставляют другие фирмы.

Помимо американцев, на рынке танкерных перевозок есть еще 11 компаний, которые также предоставляют необходимую страховку для осуществления международных рейсов. После создания Gatik вошел в десятку крупнейших владельцев танкеров Aframax, которые перевозят около 700 тыс баррелей сырой нефти за каждый рейс, пишет RT.