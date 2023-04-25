Мишустин пообещал россиянам невозможное

Такого от премьера никто не ожидал

Повышение МРОТ на 18,5 процента со следующего года станет возможностью для повышения заработной платы порядка 4,8 миллиона россиян, указал премьер Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что кабмин в этом направлении проводит экономическую политику, нацеленную на повышение МРОТ. С 1 января показатель будет проиндексирован на указанную величину. Мишустин добавил, что среди россиян не должно быть бедности – тех, кто "еле сводит концы с концами".

Повышение минимального размера оплаты труда, добавил премьер, оказывает регионам помощь в приведении в субъектах указа Путина о заработной плате бюджетников в соответствие – речь идет об работниках в отраслях здравоохранения, образования, науки, культуры и прочих сегментах.

Глава кабмина также указал, что за 2022-й год по поручению президента МРОТ поднимали дважды – он вырос более чем на 13 с половиной процентов.

Размер минимальной оплаты труда после повышения поставил 16,2 тысячи рублей.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" пишет, что кабмин отказался от поправок в закон о повышении НДФЛ для российских граждан, работающих за рубежом – ранее депутаты предложили увеличить ставку подоходного налога для этой категории аж до 30 процентов.