Вашингтон сам вырыл себе могилу

Действия Соединенных Штатов Америки в международном пространстве вызывают много вопросов даже у американских экспертов. Так, бывший советник Центрального разведывательного управления этой страны Джеймс Рикардс уверен, что самым опасным и злейшим врагом Америки являются сами США.



Опытный американский эксперт обратил внимание, что санкционная политика вашингтонской администрации привела к тому, что страна столкнулась с небывалым экономическим кризисом, и ее потенциал резко снизился.



Америка целенаправленно стреляет себе в ногу, стремясь насолить Российской Федерации. Однако результат получается ровно противоположным – Москве удается выстоять, а американцы серьезно страдают от политики своих высокопоставленных руководителей.



К слову, ранее в российском правительстве подчеркнули, что несмотря на санкции, экономика нашей страны уверенно восстанавливается, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

