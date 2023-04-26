Бывший советник ЦРУ назвал неожиданного злейшего врага Америки

Бывший советник ЦРУ назвал неожиданного злейшего врага Америки
Фото: www.unsplash.com
Вашингтон сам вырыл себе могилу

Действия Соединенных Штатов Америки в международном пространстве вызывают много вопросов даже у американских экспертов. Так, бывший советник Центрального разведывательного управления этой страны Джеймс Рикардс уверен, что самым опасным и злейшим врагом Америки являются сами США.

Опытный американский эксперт обратил внимание, что санкционная политика вашингтонской администрации привела к тому, что страна столкнулась с небывалым экономическим кризисом, и ее потенциал резко снизился.

Америка целенаправленно стреляет себе в ногу, стремясь насолить Российской Федерации. Однако результат получается ровно противоположным – Москве удается выстоять, а американцы серьезно страдают от политики своих высокопоставленных руководителей.

К слову, ранее в российском правительстве подчеркнули, что несмотря на санкции, экономика нашей страны уверенно восстанавливается, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: The Daily Reckoning ✓ Надежный источник
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