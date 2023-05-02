Остался месяц: Байдену сообщили трагичные новости

Остался месяц: Байдену сообщили трагичные новости
Фото: Chris Kleponis / CNP/www.globallookpress.com
В США грядут тяжелые времена

Прогнозы по дальнейшей судьбе американской экономики вызывают серьезные опасения у представителей властей США. Президенту Джо Байдену уже сообщили трагичные новости о вероятном дефолте, до которого, по заявлению министра финансов Джанет Йеллен, остался месяц.

На этом фоне американский лидер созывает встречу с лидерами Конгресса, надеясь уговорить их законодательно увеличить юридический лимит для госзаймов, который сейчас составляет 31 триллиона долларов. В январе администрация Байдена уже предпринимала специальные бюджетные маневры, чтобы сэкономить деньги и выиграть время для законодателей, которым предстоит либо поднять лимит, либо приостановить его исполнение. 

Американские журналисты отмечают, что сейчас ситуация в США беспрецедентная, поскольку в будущем это может опрокинуть экономику страны и погрузить ее в очередную рецессию, указывает телеканал "360"

Йеллен утверждает, что уже к 1 июня Минфин не сможет выполнять свои обязательства по госдолгу, передает "Радио 1". По ее словам, это вызовет большие проблемы для американцев и может подорвать "глобальное лидерство США и способность страны защищать собственные национальные интересы". 

Аналитики полагают, что на ближайшие годы американскому доллару грозит крах – валюта будет только терять свои позиции без возможности восстановления, сообщает "Свободная пресса". 

Источник: Минфин США ✓ Надежный источник
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