Россияне бросились снимать наличные с банкоматов

Россияне бросились снимать наличные с банкоматов
Artem Sobolev/www.globallookpress.com
Объем "живых средств" в обращении превысил по итогам апреля 17 трлн рублей

В 2023-м объем наличных средств во внутрироссийском обращении побил все рекорды: по итогам марта он составил 16,7 триллиона рублей. Лишь за февраль и март показатель вырос на половину миллиарда рублей, пишут "Известия", ссылаясь на статистику Центробанка.

До этого объем "живых средств" в обращении по итогам марта предыдущих годов (с 2018 по 2019-й, а также 2021 – последние два года не берутся в расчет по причине нерелевантности из-за спецоперации и пандемии) был значительно ниже. За первый квартальный период 2023-го показатель вырос на 343 миллиарда рублей.

К концу апреля же объем наличных в обращении преодолел отметку в семнадцать миллиардов рублей. Эксперты считают, что основными причинами для такой тенденции можно считать инфляцию с повышением тревожности среди россиян. Теперь население возвращается к сберегательной модели поведения – когда средства хранятся, как правило, дома.

МИР24 сообщает, что в Московской области снижаются цены на аренду элитного жилья – к концу марта стоимость рухнула на 27 процентов. Рынок считает причиной изменением валютного курса.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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