Авиакомпании массово отменяют рейсы по России

В воздушной сфере начались серьезные проблемы

Сегодня, 4 мая, в прессу просочилась информация о том, что отечественные авиаперевозчики стали массово отменять перелеты внутри нашей страны. Такие тревожные тенденции связаны с тем, что транспортные компании перестали получать часть солидного государственного субсидирования, на которое очень рассчитывали.



Соответствующую информацию публикует авторитетное издание "Известия" со ссылкой на осведомленные в ситуации источники. Сообщается, что субсидии государства сократились на рекордные 1,5 миллиарда рублей. Об этом пишет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Известно, что в текущем году было принято решение о сокращении финансовой господдержки с 9 миллиардов до 7,5. Такой экономический "удар" оказался непосильным для отечественных авиаперевозчиков.

Отдельно отмечается, что больше всего пострадали Санкт-Петербург, Дагестан, Татарстан и Омск с Тюменью – здесь отменили максимальное количество рейсов.