Турция добилась от Путина невозможного

Анкара выбивает себе скидки и преференции

Отсрочка платежей Анкары за топливо, поставляемое Российской Федерацией, может достигнуть суммы в 4 миллиарда долларов, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В материале говорится, что Москва согласилась на отсрочку по платежу на 600 миллионов долларов до 2024 года. Речь, однако, идет о первой отсрочке, заключенной в рамках общей сделки между РФ и Турцией.

Как отмечает агентство, одной из причин переноса выплат стал рост стоимости энергоносителей. Не исключено, что турецкой стороне потребуется отсрочка платежей в ближайшие месяцы из-за ценообразования и общего подорожания энергоносителей.

Энергетические ведомства обоих государств отказались комментировать ситуацию, "Газпром" также оставил запрос без ответа.

В материале говорится, что отсрочка позволит Турции сохранить собственные валютные резервы в условиях нарастающего давления. Казна была истощена из-за падения лиры и роста стоимости нефтегазовых ресурсов. В 2022 году расходы Анкары на импорт энергоносителей выросли до 100 миллиардов долларов, что стало рекордом. Однако за прошедший год страна получила от РФ 39 процентов газа от общего объема.