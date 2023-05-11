Минфин анонсировал россиянам "большую приватизацию"

Минфин анонсировал россиянам "большую приватизацию"
Анатолий Чубайс. Фото: Viktor Chernov/www.globallookpress.com
Страна давно не повторяла опыт 90-х, считают в ведомстве

Приватизационные процессы в России необходимо возобновить, однако для этого требуется формирование соответствующего рынка. Такое заявление сделал замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что в России по-прежнему действуют крупные предприятия, которые было бы неплохо сбыть в  руки рынка. В тот момент бизнесмен уточнил, что речь идет о "Транснефти", РЖД и "кусочке "Почты России". Тогда же топ-менеджер уточнил, что в бизнес-кругах давно желают "прикупить" государственные компании.

Комментируя заявления Костина, в Минфине сообщили, что никто, в общем-то, и не против. Однако для таких процессов нужно сформировать "внутреннего инвестора" – чтобы понять, кто станет покупателем государственных компаний. В противном случае Россия повторит печальный опыт 1995 года с продажей заводов за бесценок в пользу коммерческих банков на залоговом аукционе. Впрочем, непонятно, чем моральная природа российского капитала тридцатилетней давности может отличаться от образца 2023-го.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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