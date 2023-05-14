Запад нанес смертельный удар по российскому экспорту

Штаты избавляют Европу от малейших лазеек в попытках договориться с Россией

Cтраны "Большой семерки", а также Европейский союз намерены ввести запрет на экспорт российского газа по инфраструктуре, которая и так уже не обслуживает перекачку топлива из РФ, пишет Finacial Times, ссылаясь на собственные источники.

Согласно приведенным данным, на саммите, который состоится в Японии в мае 2023 года, участники примут меры, которые гарантированно похоронят российский экспорт по уже имеющимся маршрутам, ведущим в Польшу и ФРГ.

Впервые с начала СВО Запад окончательно заблокирует торговлю российским газом, который поступает по трубопроводу. Таким образом, говорится в материале, Европа в попытке усилить давление на Москву желает гарантий, что РФ не сможет наращивать выручку от продаже своего топлива в качестве экспорта.

Запрет, поясняет один из источников FT, необходим Штатам для того, чтобы Европа не смогла "передумать в гипотетическом будущем".