Россия решилась на газовый маневр

Чтобы спасти мировой рынок

Стоимость газа "немножко припала". Россия решила сократить добычу ресурсов в рамках поддержания глобальной конъюнктуры вместе с коллегами из ОПЕК+, сообщил глава государства Владимир Путин.

В ходе совещания с кабмином, которое прошло 17 мая, глава государства указал, что Москва зафиксировала определенную стоимость газа, которая оказалась ниже ранее установленной. Несмотря на ценовые колебания в мире, действия России можно трактовать как добровольное сокращение газодобычи.

Путин также подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с ОПЕК+. В целом же, ситуация на газовом рынке для участников Организации стран – экспортеров нефти полностью стабильна.

Ранее стало известно, что Россия профинансирует строительство железной дороги, которая свяжет ее с Ираном. Президент РФ вместе с премьером страны, а также коллегами из исламской республики подписали соглашение о строительстве участка Решт – Астара длиной в 170 километров, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".