Россия решилась на газовый маневр

Россия решилась на газовый маневр
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Чтобы спасти мировой рынок

Стоимость газа "немножко припала". Россия решила сократить добычу ресурсов в рамках поддержания глобальной конъюнктуры вместе с коллегами из ОПЕК+, сообщил глава государства Владимир Путин.

В ходе совещания с кабмином, которое прошло 17 мая, глава государства указал, что Москва зафиксировала определенную стоимость газа, которая оказалась ниже ранее установленной. Несмотря на ценовые колебания в мире, действия России можно трактовать как добровольное сокращение газодобычи.

Путин также подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с ОПЕК+. В целом же, ситуация на газовом рынке для участников Организации стран – экспортеров нефти полностью стабильна.  

Ранее стало известно, что Россия профинансирует строительство железной дороги, которая свяжет ее с Ираном. Президент РФ вместе с премьером страны, а также коллегами из исламской республики подписали соглашение о строительстве участка Решт – Астара длиной в 170 километров, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Воздушная засада: истребитель ВС РФ уничтожил американский Patriot в Киеве

Хваленый комплекс превратился в пепел

"Двоих не вынесем": в Европе заявили о выборе между Украиной и Турцией

Грядет серьезное перестроение мира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей