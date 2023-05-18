Российские банки начали массово "обдирать" клиентов

Центробанк призвали к мерам

Крупнейшие банки России пошли дальше в стремлении заработать и ввели комиссию за перевод средств на свой же счет в другой банк. Большинство ведущих участников отечественного рынка берут комиссию за такую услугу в размере до двух процентов от самой суммы перевода.

По словам экономиста Валерия Корнеева, после начала СВО, которая отразилась на банковском рынке России, участники, уверенные в собственной монополии, начали выжимать средства из клиентов. Впрочем, вполне законно с точки зрения требований и установок Центробанка. А выбор у клиентов не богат.

Экономист указывает, что в 2023 году банки ожидают рекордной прибыли за все время функционирования отечественной банковской системы. Нет предела в заработке на клиентах – даже при сокращении роста ВВП.

"Банки забираются в карманы всех клиентов. И желание собрать с себя все деньги страны до добра не доведет экономику. Центробанку стоит задуматься", – высказался Корнеев.

Такой пример наглядно демонстрирует ничтожность и абсолютно чудовищный, аморальный цинизм либеральной мантры о том, как рынок, способный к саморегулированию, якобы сам способствует снижению цен за счет собственного развития и конкуренции. Между тем такая тенденция не сулит российской экономике и откровенно обнаглевшим банкам ничего, кроме массового снятия средств с депозитов и возвращению наличного оборота – и, как следствие, обвала банковского сектора с развитием теневой экономики.

