Еще одна страна нанесла удар по доллару

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В последнее время стала наблюдаться тенденция к дедолларизации мировой экономики. Если раньше разговоры об этом шли только в теории, то сейчас началась практическая работа в этом направлении, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Бразилия предложила на ближайшем саммите БРИКС рассмотреть инициативы, которые помогут сократить финансовые расчеты в долларе в рамках объединения. Также он отметил, что подобный подход разделяют многие страны.
"У нас немало союзников, немало единомышленников",
– сообщил Лавров, говоря о вероятном отказе от доллара.
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