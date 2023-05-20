Еще одна страна нанесла удар по доллару

Международные расчеты могут начать производить по-другому

В последнее время стала наблюдаться тенденция к дедолларизации мировой экономики. Если раньше разговоры об этом шли только в теории, то сейчас началась практическая работа в этом направлении, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Бразилия предложила на ближайшем саммите БРИКС рассмотреть инициативы, которые помогут сократить финансовые расчеты в долларе в рамках объединения. Также он отметил, что подобный подход разделяют многие страны.

"У нас немало союзников, немало единомышленников",

– сообщил Лавров, говоря о вероятном отказе от доллара.