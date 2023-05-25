"Газпром" готов поглотить всю Турцию за огромные долги

Компания, однако, отрицает такую возможность

В турецких медиа появилась информация, что нефтегазовая компания Botas может перейти в собственность "Газпрома" из-за долгов Анкары – в качестве обмена на погашение всего долга за поставляемый Россией газ.

Российский монополист поспешил опровергнуть информацию, заявив, что не вел никаких переговоров о передаче Botas в свое управление.

В Reuters появилась информация, что Анкара смогла достичь соглашения с РФ по отсрочке платежей по счетам за поставляемые энергоносители суммой в 600 миллионов долларов до 2024 года. В Министерстве энергетики республики, однако, отказались уточнять размер суммы, которую "Газпром" позволил отсрочить. На Россию приходится большая часть газового импорта в Турции – 40% ежегодно.

Ранее ФРГ, Дания и Швеция заявили об отсутствии результатов о расследованиях взрывов на "Северных потоках". Российский МИД вызвал послов трех стран, объявив протест в связи с таким заявлением, передает телеканал "360".