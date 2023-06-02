Андрей Воробьев пообещал Владимиру Путину решить проблему с дольщиками в 2023 году

Андрей Воробьев пообещал Владимиру Путину решить проблему с дольщиками в 2023 году
Фото: kremlin.ru

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что проблема, связанная с дольщиками в регионе, будет полностью решена до завершения текущего года.

"В этом году оставшимся 12 тысячам дольщикам выдадим ключи. И дальше будем догонять и строить социальные объекты", – приводятся слова Воробьева на официальном сайте Кремля.

В рамках встречи Воробьев также представил информацию о населении Подмосковья, уточнив, что в регионе официально зарегистрировано 10 миллионов жителей, тогда как перепись населения указывает на 8,5 миллиона.

По словам Воробьева, Московская область является самым быстро растущим регионом в стране, и это подтверждается не только данными переписи, но и активным развитием строительной отрасли.

Воробьев отметил, что, помимо многоквартирных домов, в регионе успешно реализуются проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Ранее президент Путин посетил детский реабилитационный центр в Подольске, где ему представили тренажер, который эффективно применяется для реабилитации при вывихах и других травмах.

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