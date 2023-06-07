Газ за рубли: Путин открыл вентиль для соседей

Правда, топливо будет не российским

Иран готов к созданию газовой инфраструктуры для строительства хаба у Персидского залива, передают местные медиа, ссылаясь на министра нефти исламской республики Джавада Оуджи.

Высокопоставленный иранский чиновник полагает, что проект не может оказаться неперспективным – Иран является второй страной мира по газовым запасам.

Газовый хаб будет создан при сотрудничестве с РФ, Катаром и Туркменистаном. Известно, что Тегеран занят обсуждением вопроса по разработке десятка нефтяных месторождений с Москвой. В проект готовы заложить порядка 40 миллиардов долларов. Российский "Газпром" после подписания с иранскими коллегам меморандума о сотрудничестве на стратегическом уровне активно реализует собственные интересы за пределами РФ на восточном направлении – особенно интенсивно после закрытия европейского рынка.