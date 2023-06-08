Еще один популярный бренд закрыл все магазины в России

Год работы оказался убыточным

Компания VF Corporation, в составе которой популярные бренды Vans, The North Face и Napapijri, решила закрыть все свои магазины на территории России. Последний из них прекратил работать весной этого года.

"Коммерсантъ" сообщает, что после приостановки работы магазинов в марте прошлого года, компания начала терять прибыль – за год ее стало вдвое меньше, из-за чего чистый убыток достиг 307 млн рублей. При этом годом ранее VF, напротив, была довольно прибыльной.

Марки корпорации продолжали поставлять в Россию, поскольку значительная часть продукции не попадает под европейские санкционные ограничения в 300 евро, передает URA.ru.

После закрытия магазинов представители компании хотят продолжить оптовые поставки на российский рынок, считая это лучшей альтернативой. Однако если они продолжат работать на территории России в качестве обычных магазинов, то из-за геополитической ситуации это будет грозить им байкотированием со стороны покупателей в других странах.