У Эрдогана появился хитрый способ заработать на России

У Эрдогана появился хитрый способ заработать на России
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Анкара буквально делает деньги из всего, что движется

Турция с 1 июля намерена поднять плату за проходы гражданских судов через Босфор и Дарданеллы – на этот раз стоимость тарифа вырастет более чем на 8%. По словам главы министерства транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадира Уралоглу, итоговая стоимость сбора составит практически 4 с половиной доллара. Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана назвала такие шаги "обновлением сборов".

До этого турецкие медиа указывали о предстоящем повышении тарифа, ссылаясь на решение Главуправления по морским делам при указанном ведомстве. Доходы Турции по итогам принятого решения за сбор с каждого судна должны вырасти к концу 2023 года до 900 млн долларов. Только за текущий год правительство Реджепа Тайипа Эрдогана подняло стоимость сбора за проход единого судна в пять раз.

Анкара не может не воспользоваться сложившимися возможностями в условиях беспрецедентных санкций против России и стремительно падающей вниз лиры. Импорт подсанкционной продукции в РФ турецким транзитом – один из наиболее распространенных в российской логистике. Экспорт также проходит через Турцию.

Фактически суда, идущие из европейских стран, Соединенных Штатов и Южной Америки в РФ, должны заплатить с 1 июля по новому тарифу за отсутствием иных альтернатив.

Источник: Star ✓ Надежный источник
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