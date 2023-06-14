"Два всегда лучше, чем один": Греф обратился к властям с призывом

Начальник требует развития конкурентного рынка в стране

Глава Сбербанка Герман Греф утверждает, что сейчас участники рынка обдумывают создание еще одной платежной системы в России. По его словам, в стране должна быть хотя бы какая-то конкуренция, учитывая, что Visa и Master Card больше не работают, сообщает РБК.

Греф напомнил, что изначально Национальную платежную систему создавали, чтобы после продать участникам рынка. И сейчас было бы неплохо изменить ее статус, разделив между банками. Другой возможный вариант – создание альтернативного платежного игрока, чтобы влиять на ценообразование и качество услуг.

При этом глава Сбербанка отметил, что одна банковская организация, пусть даже такая крупная, вряд ли сможет самостоятельно создать еще одну платежную систему, поскольку на данный момент все механизмы созданы только под одну – МИР. На этом фоне он обратился к властям с призывом, чтобы государство дало соответствующее разрешение.

"Два всегда лучше, чем один", – отметил Греф, сообщает URA.RU.

Также он утверждает, что по итогам 2023-го года рост ВВП в России составит 2%, а ведущие мировые экономики, в свою очередь, столкнутся с рецессией, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

