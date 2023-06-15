Путину озвучили главную угрозу для России

Бюджет может недосчитаться триллионов

Ключевой вызов для отечественной экономики – дальнейшее "замедление деловой активности". Даже самая мягкая рецессия станет ударом по ценам на российский экспорт, заявила экономист Марина Чекурова, выступая с комментариями для СМИ на полях ПМЭФ.

Экономист считает "глобальное замедление" главным ударом по ключевому источнику пополнения российского бюджета. Экспортные поступления по итогам 2023 года уже в настоящее время отстают от прошлогодних показателей. Безусловно, это отразится как на самих компаниях, так и на потребителях в усилении давления на резко прохудившийся спрос, отмечает телеканал "360".

Глобальная экономика также опасается банковского краха на Западе после банкопада, начавшегося в Штатах и завершившегося падением швейцарского Credit Suisse.

При этом Минэкономразвития прогнозирует рост российского внутреннего валового продукта на 1,2 процента за счет восстановления потребительского спроса. ЦБ также заявляет о росте отечественной экономики в 0,5-2 процента.

Ранее экономист Ольга Беленькая заявила, что летом-осенью 2023 года в РФ произойдет снижение стоимости на продукты питания из-за остатков рекордного прошлогоднего урожая, передает "Радио 1".