Центробанк сделал скандальное заявление о России

Регулятор придумал, как дать бизнесу заработать на населении еще больше

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, выступая на полях ПМЭФ, что Россия нуждается в проведении приватизации для развития частных инициатив.

Руководитель финансового регулятора считает, что приватизация совершенно необходима. А сам процесс развития частных инициатив из рук государства можно осуществить, не нарушая никакой государственной стратегии и интересов страны.

Набиуллина добавила, что у отечественного бизнеса имеются для этого все возможности.

До этого глава Центробанка заявляла, что государство должно отказаться от введения всяческих ограничений в отношении бизнес-отраслей. Рынок, с ее слов, всегда подавляют, ограничивают и сдерживают, однако в идеале государство должно работать в тесной координации с бизнесом.

Ранее глава Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Люцинь заявил, выступая на ПМЭФ, что Россия с Китаем укрепляют сотрудничество за счет взаимных вложений и развития Владивостока, используемого в качестве транзитного порта, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня в Петербурге. Как пишет МИР 24, ожидается выступление представителей азиатских, африканских, латинских и ближневосточных государств.