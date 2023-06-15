Росатом построит первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт

Объект планируют возвести на Чукотке

Крупнейшая государственная корпорация "Росатом" и власти Чукотки договорились реализовать на территории этого северного региона проект строительства АЭС малой мощности. Станция будет возведена на базе новейшей российской реакторной установки "Шельф-М". Соглашение заключили на площадке ПМЭФ.

Договоренность была достигнута между главой корпорации Алексеем Лихачевым и врио губернатора Чукотки Владиславом Кузнецовым. В документе прописаны условия и порядок возведения атомной электростанции на базе "Шельфа-М". В задачи станции будет входить снабжение низкоуглеродной энергией золоторудного месторождения "Совиное", а также близлежащих поселков.

Отдельно подчеркивается, что данный проект очень важен для эффективного и стремительного развития труднодоступных северных регионов нашей страны. Появление такой станции обеспечит населенные пункты необходимой для комфортной жизни энергией. Будут созданы новые рабочие места, появится база для реализации новых промышленных проектов, особо отметил Алексей Лихачев.

В свою очередь, Владислав Кузнецов напомнил, что Чукотка стала лидирующим регионом в сфере развития отечественных проектов атомных станций малой мощности. Развитие региона в сотрудничестве с "Росатомом" поможет Чукотскому автономному округу улучшить качество жизни местных жителей.

Сообщается, что уже к будущему году должны быть завершены технические проекты установки и базового оборудования. Электростанцию намерены ввести в промышленную эксплуатацию в 2030 году.