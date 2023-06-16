Шестидневная рабочая неделя: Минтруд сделал громкое заявление

Все чаще звучат разговоры о переменах в Трудовом кодексе

На фоне беспрецедентного санкционного давления и в целом достаточно сложной ситуации в экономической сфере все громче звучат предложения о введении в нашей стране шестидневной рабочей недели. В Министерстве труда четко обозначили свою позицию по этому вопросу.



Глава профильного ведомства Антон Котяков заявил, что эксперты министерства не готовы поддержать данную инициативу. Вносить подобные изменения в Трудовой кодекс сейчас нет оснований. Об этом пишет информационный ресурс РИА ФАН.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что российское законодательство предоставляет все возможности для установления гибкого графика для сотрудников. При необходимости работодатель и подчиненный могут договориться об удобном для всех сторон режиме работы. При этом все переработки обязательно должны быть оплачены, сообщает интернет-издание URA.RU.



Котяков напомнил, что в нашей стране установлена 40-часовая рабочая неделя, все дополнительные часы работы должны быть оплачены в соответствии с российским законодательством, передает канал RT.



Эксперты сервиса "Авито Работа" ранее опросили граждан и выяснили, что порядка 2/3 респондентов готовы перейти на продленную рабочую неделю при повышении заработной платы. Изначально соответствующую инициативу озвучили представители Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". Аналитики считают, что экономическое положение в нашей стране требует увеличения рабочей недели.

