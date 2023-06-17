Запрет на кредиты: в июле грядут серьезные перемены

Инициатива обезопасит граждан от лишних проблем

В сложной экономической ситуации некоторые граждане бездумно оформляют кредитные займы, а затем не могут с ними расплатиться. Кроме того, в последнее время заметно активизировались телефонные мошенники, которые всеми способами стараются обмануть гражданина и поживиться за его счет. Российские парламентарии планируют принять особый закон, который позволит вводить самозапрет на оформление кредитов.



Если инициатива будет одобрена, каждый гражданин получит возможность указать в своей кредитной истории, что он никогда не собирается брать в долг у банка или микрофинансовой организации. При появлении такой отметки банк не сможет выдать человеку кредитный продукт.



Как поясняют парламентарии, данная инициатива позволит обезопасить людей от мошенников, которые вводят человека в заблуждение, а затем заставляют оформить кредит. К сожалению, в последнее время такая практика участилась. Запрет на оформление кредитов, введенный самим человеком, лишит мошенника возможности обмануть его.



Как стало известно, соответствующую инициативу могут поддержать уже в июле. Российские парламентарии считают, что данный шаг позволит защитить права и интересы граждан нашей страны.

