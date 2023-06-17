Дефицит: россиян предупредили о сокращении социальной поддержки

Дефицит: россиян предупредили о сокращении социальной поддержки
Фото: www.unsplash.com
В стране сложилась не самая благоприятная ситуация

Россияне могут столкнуться с сокращением социальной поддержки со стороны государства. С таким предупреждение выступил заместитель главы правительства нашей страны Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что расходы на соцуслуги придется сокращать из-за дефицита бюджета. Чиновник решил образно описать ситуацию и пояснил, что "поросенок маленький и его на всех не хватит".

Дефицит в бюджете государства приведет к тому, что часть расходов придется сокращать. Такие неприятные тенденции коснутся и социальной сферы. При этом российские власти приложат все усилия для того, чтобы минимизировать последствия для населения.

Как известно, в последнее время государство старается максимально обезопасить жителей страны от попадания в тяжелую жизненную ситуацию. Социальная помощь является важным инструментом поддержки гражданина, попавшего в тяжелое финансовое положение.

Источник: Социальные новости ✓ Надежный источник
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