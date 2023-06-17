Раскрыта неожиданная опасность электромобилей

С заявлением выступил глава "Роснефти"

В последние годы количество электромобилей серьезно увеличилось. Многие люди предпочитают переходить на этот вид транспорта. По оценке экспертов, такие тенденции таят в себе неожиданную угрозу. Информацией по данной теме поделился руководитель крупнейшей российской компании "Роснефть" Игорь Сечин.

Известный бизнесмен отметил, что дальнейший рост количества электрокаров может привести к серьезным последствиям для мировой энергосистемы. Устойчивость выстроенной за десятилетия энергетической системы столкнется с серьезными испытаниями.

По имеющимся данным, на сегодняшний день количество "электричек" уже превышает 25 миллионов. Впрочем, пока их доля в мировом легковом автопарке составляет порядка 2%. Даже по самым оптимистичным прогнозам, доля увеличится до 20% не ранее, чем через 10 лет.

Сечин добавил, что развитие этого вида транспорта в нашей стране и мире будет зависеть не только от темпов производства автомобилей, но и от возможностей мировой энергетической системы.