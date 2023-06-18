Китай нанес удар по россиянам

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Китайский Bank of China ограничил проведение денежных валютных переводов из России в банки Евросоюза, США, Великобритании и Швейцарии. Китайская организация считается основным банком-корреспондентом при переводе рублей в юани.
Мера вступила в силу с 13 июня. Исключения при переводе юаней делают только для клиентов банков группы Bank of China, которые пользуются услугами организации в стране назначения. С чем связана такая мера представители компании пока не пояснили.
Ранее появились сведения, что российские клиенты не могут переслать свои средства в юанях через сторонние банки в США и Великобританию. При этом известно, что все транзакции проходят через китайский банк.
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