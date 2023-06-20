Что с валютой: рублю предрекли рост в ближайшие недели

Совокупность факторов дает оптимистичный прогноз

Положение дел в финансовой сфере нашей страны оставляет желать лучшего, однако действия российского правительства позволяют сохранять ситуацию в относительной стабильности. Многих интересует, что произойдет в ближайшее время с курсом рубля. Своим мнением на этот счет поделился опытный финансовый эксперт Владимир Григорьев.



По мнению профильного специалиста, уже в самые ближайшие дни положение рубля на бирже должно заметно укрепиться. Об этом пишет информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Финансовый аналитик считает, что укрепление рубля произойдет еще до конца текущего месяца, это значит, что заметные перемены в финансовой сфере должны быть в ближайшие недели.



Как известно, сейчас американская валюта торгуется на уровне порядка 84 рублей за "бакс". Евро стоит больше 90 рублей. Григорьев отметил, что в последнюю неделю первого летнего месяца "деревянный" должен подрасти в цене.



На это влияет совокупность факторов. В частности, на курсе национальной валюты скажется продажа валютной выручки. Экспортерам необходимо закрыть налоговые платежи, что приведет к продаже валюты для покупки рублей, а значит укреплению "деревянного".



К слову, ранее стало известно, что выручка российских компаний впервые в истории превысила отметку в квадриллион рублей. Такую информацию публикует телеканал "360".

