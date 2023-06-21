Раскрыта причина экономического удара Китая по России

В дело вмешался Запад

Российские банки начали испытывать проблемы при переводе денежных средств в юанях в США и Европу. Об этом сообщили сразу несколько организаций, пояснив, что причина кроется в ограничениях со стороны основного корреспондента – Bank oh China. Эксперты рассказали, почему Китай мог пойти на такой шаг.

По их словам, такими переводами чаще всего пользовались предприниматели и бизнес. Сейчас, когда лимит для введения новых западных санкций против России практически исчерпан, США и ЕС принялись за реализацию вторичных ограничений. Это начало касаться всех, кто поддерживает деловые отношения с Москвой.

"Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня", – утверждает председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

Управляющий директор AM Capital Алексей Мурашев считает, что Запад мог пригрозить Bank oh China отключением от SWIFT, что нанесло бы сокрушительный удар по китайской экономике, поскольку банк входит в топ крупнейших в мире и тесно связан с осуществлением экономической деятельности с США. Поэтому Пекин был вынужден выбрать меньшее из зол.

Экономический удар Китая по России при этом, по словам эксперта, не критичный. Для простых россиян переводы в юанях заблокированы не были. К тому же у банковского сектора существует масса обходных путей для проведения таких операций, затруднения могут возникнуть только в начале, но затем ситуация нормализуется.

Как напоминает телеканал "360", сейчас более 80% расчетов между Россией и Китаем производится в национальной валюте.