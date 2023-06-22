Эрдоган лишил Европу главной замены российской нефти

Эрдоган лишил Европу главной замены российской нефти
IMAGO/AK Party apaimages/www.globallookpress.com
Запад кусает локти

Турция не может достичь соглашения с Ираком о возобновлении нефтяного транзита из Иракского Курдистана. Споры между странами не утихают из-за штрафа в размере 1,5 миллиарда долларов, который наложен на Анкару за несогласованность транзита из Курдистана с центральными властями.

В итоге поставки были заморожены на несколько месяцев. Ирак работает над решением проблемы, которая ощутима и для европейских НПЗ – после прекращения поставок российского Urals Европа решила возместить потери курдистанской нефтью.

Нефть из Иракского Курдистана в ЕС перевозится турецким транзитом. Для того, чтобы снять вопрос со штрафом в размере 1,5 млрд долларов, Турция держит маршрут закрытым.

Администрация Реджепа Тайипа Эрдогана ссылается на проблемы с эксплуатацией из-за массовых землетрясений. Экспорт из Ирака рухнул в конце весны – остановка работы трубопровода привела к тому, что Средиземноморье лишилось поставок. В итоге переработчики из Европы переплачивают премиальные за ближневосточную нефть.

Источник: EADaily ✓ Надежный источник
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