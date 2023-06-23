У россиян "под матрасами" обнаружили золота на 3 трлн рублей

Что со всем этим делать российской экономике, рассказал эксперт

Россияне хранят дома золотых изделий суммарно более чем на 3 триллиона рублей – ювелирные украшения, монеты и слитки. Однако люди и сами не знают, что со всем этим делать. Все богатства хранятся годами "под матрасом".

74 процента женщин (26 – мужчин) готовы расстаться с собственным достоянием. Вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский указывает, что в прошлом году спрос россиян на золото возрос из-за экономической политики властей.

Так, Москва отменила 20-процентный НДС на приобретение золотых слитков с НДФЛ, приступило к чеканке унцевых "Георгиев Победоносцев". Российский рынок снова начинает переживать либерализацию. Люди же отреагировали вполне естественно.

В условиях санкционного давления золото приобрело особую роль – оно должно стать реальной рабочей альтернативой наличной валюте, которой уже нет хода из-за запрета Запада. Дилеров уже обеспечили разрешением на торговлю слитками. Безусловно, заработают "черные промыслы" со старателями, которые отправятся добывать золото на север и Дальний Восток.

"Напомню, на территории РФ производится свыше 300 тонн золота в год. У нас очень мощная золотодобывающая промышленность, и никакие санкции ее не сломают. Существует и здравая идея организовать в регионах госпункты скупки золота, добытого частниками – для предотвращения незаконного оборота", – высказался специалист.