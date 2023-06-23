Центробанк готовит россиянам неприятный сюрприз

Центробанк готовит россиянам неприятный сюрприз
Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Регулятор никому не прощает долгов по кредитам

С 1 сентября 2023 года Центробанк будет ужесточать регулирование при выдаче потребительских кредитов. По информации ЦБ, такие действия направлены на "накопление макропруденциального запаса капитала", а также большую устойчивость банков, если потребительские кредиты не привели к потерям.

Согласно приведенным данным, ужесточение мер будет действовать как в отношении кредитора, так и клиента.

Так, Центробанк сообщал, что с III квартала текущего года потребительские кредиты с "рискованным рангом" ограничат лимитом в 20 процентов. Максимальный показатель долговой нагрузки повышен до 80 процентов.

В настоящее время лимит рискованных кредитов составляет 25 процентов – до сентября 2023 года. Доля выдачи потребкредитов сроком более 5 лет ограничат на уровне 5 процентов.

Ранее финансовый регулятор отказался от установления максимального срока в 5 лет для необеспеченной категории потребкредитов. При этом Ассоциация банков резко воспротивилась против мер, направленных на запрет выдаче россиянам таких банковских продуктов, как включение страховки в тело займа без предоставления альтернативного погашения долга.

Тем временем Турция, также включенная в список развивающихся стран, испытывает исторический обвал лиры. Стоимость доллара США выросла в стране до 24,52 лиры после решения Центробанка страны повысить ключевую ставку до 15 процентов, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Центральный банк России ✓ Надежный источник
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