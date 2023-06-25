В России обвалились цены на самые популярные продукты

Однако это только начало, утверждает экономист

В отечественных магазинах стоимость некоторых продуктов питания обвалилась в два раза, утверждает доктор экономических наук Леонид Холод. Причиной стал новый урожай из среднеазиатских республик и юга России.

Эксперт проанализировал аграрный рынок и указал, что цены снижаются на продукты, растущие в самой РФ, однако с более поздним созреванием, в отличие от тех, которые привозят из теплых стран. К примеру, стоимость черешни за 1 кг доходила до 1200 рублей, а ныне едва переваливает за 500.

Та же самая ситуация касается персиков, абрикосов и нектаринов – цены снизились за месяц фактически в три раза (с 900 до 300 рублей).

"Когда пойдет наш урожай – из Краснодара, Ростова и Ставрополья – снижение будет еще заметнее", – полагает специалист.